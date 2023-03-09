Кучер: Динамо – це дуже гарний подразник

Дніпро-1 готується до майбутнього матчу проти УПЛ проти Динамо.

Про це розповів наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

“ Звісно, що Динамо – це дуже гарний подразник, і для нас це буде дуже важливий матч, як і наступні зустрічі теж, адже до кожного поєдинку ми готуємося, як до останнього. Звичайно, ми розуміємо, що у футболі не буває ніяких дрібниць. Якщо будемо зібраними і морально, і мати постійну концентрацію, то вважаю, що нам усе повинно вдатися. Але ж ми розуміємо, що це футбол, за що ми його і любимо, адже він непередбачуваний і усе може статися. Так що загадувати наперед, що буде важливіше – фізика чи тактика – дуже важко.

Футбол перевертається за одну хвилину. Треба бути зібраним, концентрованим і грати на команду. Якщо на полі будуть командні дії, то у нас буде щось виходити", - відзначив Кучер.