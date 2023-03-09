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Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге

Сьогодні 19:41 258 0
ЗМІ оприлюднили зарплату Яремчука
Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге
Фото - gettyimages
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Стала відома зарплата українського нападника Брюгге Романа Яремчука.

Про це повідомляє Salary Sport.

27-річний українець заробляє в бельгійській команді 37 тис фунтів стерлінгів на тиждень (майже 42 тис євро).

За рік нападник отримує 1 920 000 фунтів (приблизно 2 165 000 євро).

Більше в Брюгге заробляють лише Сімон Міньйоле, Ганс Ванакен та Дедрик Боята - 71 000, 70 000 та 49 000 фунтів на тиждень відповідно.

Нагадаємо, Яремчук - один з найгірших гравців матчі Бенфіка - Брюгге

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