Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге

ЗМІ оприлюднили зарплату Яремчука

Стала відома зарплата українського нападника Брюгге Романа Яремчука.

Про це повідомляє Salary Sport.

27-річний українець заробляє в бельгійській команді 37 тис фунтів стерлінгів на тиждень (майже 42 тис євро).

За рік нападник отримує 1 920 000 фунтів (приблизно 2 165 000 євро).

Більше в Брюгге заробляють лише Сімон Міньйоле, Ганс Ванакен та Дедрик Боята - 71 000, 70 000 та 49 000 фунтів на тиждень відповідно.

Нагадаємо, Яремчук - один з найгірших гравців матчі Бенфіка - Брюгге