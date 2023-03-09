Ротань: Ярмоленко сказав – приймай збірну

Гравці збірної України підтримали Руслана Ротаня та попросили відпрацювати перший матч відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це розповів сам український тренер.

"Андрій Ярмоленко зателефонував та підбадьорив. Сказав – приймай збірну. Спершу на "ти", а потім уже "Руслан Петрович". Ми посміялися. Сказав, що гравці в мене вірять, що ми всі разом і підтримуватимемо. Їм хочеться, щоб я виконував обов'язки тренера збірної на матч з Англією.

Легіонери? Так, є спілкування із Зінченком та Маліновським", – сказав Ротань.