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Ротань: Ярмоленко сказав – приймай збірну

Сьогодні 18:27 289 0
Руслан Ротань прокоментував підтримку від гравців збірної України
Ротань: Ярмоленко сказав – приймай збірну
#Андрій Ярмоленко, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України підтримали Руслана Ротаня та попросили відпрацювати перший матч відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це розповів сам український тренер.

"Андрій Ярмоленко зателефонував та підбадьорив. Сказав – приймай збірну. Спершу на "ти", а потім уже "Руслан Петрович". Ми посміялися. Сказав, що гравці в мене вірять, що ми всі разом і підтримуватимемо. Їм хочеться, щоб я виконував обов'язки тренера збірної на матч з Англією.

Легіонери? Так, є спілкування із Зінченком та Маліновським", – сказав Ротань.

Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.

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