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Вінісіус - найкращий гравець Реала у лютому

Сьогодні 18:12 181 0
У Реалі назвали гравця місяця
Вінісіус - найкращий гравець Реала у лютому
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - realmadrid.com.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем команди в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

У лютому Вінісіус провів сім ігор, забив шість голів і став володарем Золотого м'яча на Клубному чемпіонаті світу.

"Я сподіваюся, що зможу продовжувати так до кінця сезону. Я хочу допомогти команді, порадувати наших уболівальників і продовжувати боротися за всі трофеї. Ми повинні повернутися до перемог і тримати переможний курс", — сказав Вінісіус.

Раніше Анчелотті назвав Вінісіуса найнебезпечнішим гравцем у світі.

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