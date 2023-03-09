Вінісіус - найкращий гравець Реала у лютому

У Реалі назвали гравця місяця

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем команди в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

У лютому Вінісіус провів сім ігор, забив шість голів і став володарем Золотого м'яча на Клубному чемпіонаті світу.

"Я сподіваюся, що зможу продовжувати так до кінця сезону. Я хочу допомогти команді, порадувати наших уболівальників і продовжувати боротися за всі трофеї. Ми повинні повернутися до перемог і тримати переможний курс", — сказав Вінісіус.

Раніше Анчелотті назвав Вінісіуса найнебезпечнішим гравцем у світі.