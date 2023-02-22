Анчелотті: Вінісіус – найнебезпечніший гравець у світі

Реал зіграв неймовірний матч проти Ліверпуля у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Нелегко здобувати такі перемоги, насамперед через те, як розпочався цей матч. Але ми ніколи не втрачали впевненості та потроху взяли м'яч під контроль. Загалом це був неймовірний виступ нашої команди.

Звичайно, ми не очікували, що розпочнемо так, як почали, але за рахунку 0:2 я подумав про виїзний матч із "Сіті" минулого року і сподівався, що ми зможемо зробити те саме. У результаті вийшло навіть краще. Вони створювали нам проблеми зліва, але коли ми почали діяти краще в атаках, то трохи посунули Вальверде до цієї зони, після чого стали краще захищатись.

Я думаю, що зараз Вінісіус Жуніор – найнебезпечніший гравець у світі. Він той, хто постійно вирішує результати матчів.

Ми зіграли лише першу частину цього протистояння. Ми досягли успіху, але нам потрібно готуватися, що у другому матчі доведеться багато терпіти й працювати", - відзначив Анчелотті.