Артета відреагував на інтерес Арсенала

Джерело - football.ua.
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відреагував на інформацію про зацікавленість мадридського Реала.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Тренери чи гравці не можуть контролювати написане у пресі.
Я можу сказати, що повністю зосереджений на тому, що роблю в Арсеналі, і надзвичайно пишаюся та вдячний за те, що роблю у цьому футбольному клубі. Ось і все", — відзначив Артета.
Зазначимо, що Артета є вихованцем Барселони.
Нагадаємо, Жезус відновив тренування з Арсеналом.