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Артета відреагував на інтерес Арсенала

Сьогодні 17:14 334 0
Мікель Артета прокоментував інформацію про інтерес Реала
Артета відреагував на інтерес Арсенала
Фото - gettyimages
#Мікель Артета, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон, #Реал Мадрид B

Джерело - football.ua.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відреагував на інформацію про зацікавленість мадридського Реала.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Тренери чи гравці не можуть контролювати написане у пресі.

Я можу сказати, що повністю зосереджений на тому, що роблю в Арсеналі, і надзвичайно пишаюся та вдячний за те, що роблю у цьому футбольному клубі. Ось і все", — відзначив Артета.

Зазначимо, що Артета є вихованцем Барселони.

Нагадаємо, Жезус відновив тренування з Арсеналом.

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