Нападник не зіграє у наступному турі Ла-Ліги

Форвард Реала Карім Бензема не зіграє у матчі Ла-Ліги з Еспаньйолом, який відбудеться 11 березня.

Про це повідомляє Marca.

35-річний форвард, який цього сезону регулярно стикається з фізичними проблемами, не тренувався другий день поспіль.і, з великою ймовірністю, пропустить майбутній матч Реала у чемпіонаті Іспанії.

Бензема вже зосереджений на підготовці до поєдинків наступного тижня, коли Реал зіграє з Ліверпулем у Лізі чемпіонів та з Барселоною у Ла-Лізі.

Цього сезону Бензема провів за Реал 27 матчів, у яких забив 18 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.