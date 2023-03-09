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Бензема пропустить матч з Еспаньйолом

Сьогодні 16:42 178 0
Нападник не зіграє у наступному турі Ла-Ліги
Бензема пропустить матч з Еспаньйолом
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Форвард Реала Карім Бензема не зіграє у матчі Ла-Ліги з Еспаньйолом, який відбудеться 11 березня.

Про це повідомляє Marca.

35-річний форвард, який цього сезону регулярно стикається з фізичними проблемами, не тренувався другий день поспіль.і, з великою ймовірністю, пропустить майбутній матч Реала у чемпіонаті Іспанії.

Бензема вже зосереджений на підготовці до поєдинків наступного тижня, коли Реал зіграє з Ліверпулем у Лізі чемпіонів та з Барселоною у Ла-Лізі.

Цього сезону Бензема провів за Реал 27 матчів, у яких забив 18 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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