Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч відбудеться 9 березня

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи УЄФА 2022/23 Плей-оф, 1/8 фіналу 9 березня, 2023 рік. 22:00 Шахтар (Донецьк, Україна) - Феєнорд (Ротердам, Нідерланди) Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща) Головний арбітр - Іван Кружляк (Словаччина) Трансляція - Volia

9 березня донецький Шахтар у матчі Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Феєнорду. Перший поєдинок 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні Війська Польського у Варшаві та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шахтар

В 1/16 фіналу турніру гірники з труднощами пройшли Ренн. Чудову гру у серії пенальті продемонстрував голкіпер Анатолій Трубін. У чемпіонаті України донецька команда цього року святкувала дві впевнені перемоги над Минаєм та Металістом 1925.

Тренерському штабу Шахтаря треба буде випустити майже цілком нову лінію захисту. Михайліченко, Бондар та Конопля пропускатимуть перший матч через дискваліфікацію. Відтак єдиний, хто може залишитися з матчу проти Ренна - Матвієнко.

Феєнорд

Феєнорд йде зараз першим у чемпіонаті Нідерландів. Там команда не програє вже 15 матчів поспіль. А остання поразка клубу в офіційних матчах відбулася ще 27 жовтня 2022 року в матчі групового етапу Ліги Європи - на виїзді Штурму. При цьому в першому матчі між цими командами Феєнорд на власному полі розгромив суперника 6:0. І саме ця перемога з таким рахунком і дозволила Феєнорду вийти з групи з першого місця. Адже всі чотири команди в цьому квартеті набрали по 8 очок (там ще виступали Мідтьюлланн та Лаціо), і нідерландський клуб всіх випередив саме завдяки різниці та кількості забитих голів.

Історія зустрічей

Шахтар та Феєнорд між собою провели два офіційні матчі. Обидва були у рамках Ліги чемпіонів у 2017 році. В обох матчах перемоги здобули гірники - 3:1 та 2:1.

Пряма мова

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): На нас очікує важка гра, і навіть якби всі наші футболісти могли грати, однаково було б важко. Маємо план, маємо футбольні аргументи, які можемо протиставити Феєнорду. Знаємо їхні слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони являють собою на полі, у якій формі перебувають. Футболісти, які з’являться, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюсь. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме хороша команда. Та я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми будемо вірити в результат. У нашому протистоянні дві гри, а цей поєдинок лише перший. Так, він може бути важливим зі стратегічної точки зору, але ми йдемо від гри до гри. Гратимемо на перемогу і віддамо для цього все, що зможемо. Арне Слот: (головний тренер Феєнорду): Для нас не проблема, що перший матч ми проведемо на виїзді. Тим більше, вони грають не в своїй країні – через жахливу причину. Мені здається, що всім подобається грати вдома, адже ти хочеш, щоби тебе підтримували твої вболівальники. В іншій країні стадіон, ймовірно, не буде заповнений власними вболівальниками.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Тейлор, Матвієнко, Ракіцький, Назарина, Джурасек, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.

Феєнорд: Велленройтер, Хартман, Віффер, Ганцко, Геертрейда, Джаханбахш, Ідріссі, Кокджу, Педерсен, Хіменес, Ділросун

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають нідерландську команду: Перемога Феєнорда - 2,35. Нічия - 3,50. Перемога Шахтаря - 3,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Феєнорда - 2:0.