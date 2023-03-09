Шахтар - Феєнорд 0:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Перша половина гри завершена! Нулі на табло.

45' 2 хвилини додав арбітр до першої 45-хвилинки.

44' Притислися до своїх воріт гравці Шахтаря на останніх хвилинах першого тайма.

42' Педерсен небезпечно прострілював у центр штрафного майданчика. Зубков вибиває м'яч подалі від воріт.

40' Аліреза отримав пошкодження, але після наданої допомоги він повернувся до гри.

39' Гартман наважився на дальній удар, але цей постріл був заблокований захисником.

37' Шиманський жорстко подавав у штрафний майданчик, Трубін був змушений відбити м 'яч кулаками.

36' Невелика пожежа в карному майданчику Шахтаря, але "гірники" все ж відбиваються.

35' Аліреза небезпечно прострілював з флангу, Степаненко переводить м'яч на кутовий.

33' Зубкову знадобилася тепер медична допомога, отримав він пошкодження в моменті з втратою м'яча на фланзі.

31' Судаков наважився на дальній удар, повз ворота пройшов матч.

30' Зубков намагався на дриблінгу пройти Хартмана, але втратив м'яч вінгер "гірників".

29' Аліреза зависоко підняв ногу під час боротьби біля воріт Шахтаря, фол в атаці фіксує арбітр.

28' Намагалися гості розіграти стандарт, але вийшло невдало.

27' Знову небезпечний штрафний від Феєнорда з правого флангу.

25' Траоре та Зубков намагалися запресингувати суперника в центрі поля, але невдало.

23' Степаненко помилився з передачею і дарує м'яч супернику.

21' Кілька ударів головою завдавали гравці нідерландського клубу, але в підсумку Трубін забрав м'яч у руки.

20' Криськів збив Педерсена на фланзі. Небезпечний штрафний для Феєнорда.

19' Топалов грубо в підкаті зіграв на чужій половині поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

18' Степаненко класно зупинив затяжну позиційну атаку суперника.

16' Контролюють команди по черзі м'яч і не поспішають просуватися до чужих воріт.

14' Топалов не зміг обробити дальню передачу від Ракицького. Удар від воріт для гостей.

13' Бондаренко намагався м'якою передачею знаходити в карному майданчику Траоре, але захисники перехопили цю передачу.

12' Медична допомога все ж знадобилася Судакову. За межами поля лікарі допомагають українцю, якого ліктем вдарили по голові.

11' Ідріссі скидав під удар Шиманському, але Степаненко заважав хавбеку Феєнорда і Трубін без проблем забрав м'яч у руки.

10' Хартман прострілював з лівого флангу, ніхто з партнерів не відгукнувся на цей пас.

9' Судаков опинився на газоні після випадкового зіткнення з суперником. Без медичної допомоги зміг Георгій продовжити гру.

8' Данілу намагався розрізну передачу виконати в штрафний майданчик. М'яч заблоковано.

6' Пішла подача з корнера, але удар Траоре виявився невдалим.

5' Криськів увірвався у штрафний майданчик і заробив кутовий для своєї команди.

4' Тейлор навішував у карний майданчик, але гості відбиваються.

2' Кьокчю намагався простріл виконати, але від власного партнера м'яч пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Зубков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Назарина, Джурасек, Петряк, Тотовицький, Швед, Очеретько, Келсі, Сікан

Феєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі.

Донецький Шахтар зіграє з Феєнордом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 9 березня, на стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині. Пряму трансляцію матчу дивіться на сервісі Volia.