Джима та Білосюк - у складі збірної України на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

Стартлист індивідуальної гонки на етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді.

До першої стартової групи увійшла Анастасія Меркушина, вона розпочне гонку під 22-м номером. У другій бігтиме гонку Юлія Джима (47-й), а у третій - Дар'я Блашко (67-й). До останньої четвертої групи потрапили одразу дві українські біатлоністки - Олена Білосюк (79-й) та Любов Кип'яченкова (81-й).

Склад України:

22. Анастасія Меркушина

47. Юлія Джима

67. Дар’я Блашко

79. Олена Білосюк

81. Любов Кип’яченкова

Гонка відбудеться 9 березня, початок – о 14:15.