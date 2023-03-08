Джима та Білосюк - у складі збірної України на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді.
До першої стартової групи увійшла Анастасія Меркушина, вона розпочне гонку під 22-м номером. У другій бігтиме гонку Юлія Джима (47-й), а у третій - Дар'я Блашко (67-й). До останньої четвертої групи потрапили одразу дві українські біатлоністки - Олена Білосюк (79-й) та Любов Кип'яченкова (81-й).
Склад України:
22. Анастасія Меркушина
47. Юлія Джима
67. Дар’я Блашко
79. Олена Білосюк
81. Любов Кип’яченкова
Гонка відбудеться 9 березня, початок – о 14:15.