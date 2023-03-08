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Шевченко: Мілан не повинен оборонятися надто глибоко

Сьогодні 21:23 180 0
Андрій Шевченко прокоментував матч Тоттенгем - Мілан
Шевченко: Мілан не повинен оборонятися надто глибоко
Фото - gettyimages
#Мілан, #Тоттенгем, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Мілан не повинен надто низько сідати у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

Про це розповів ексфорвард італійського клубу Андрій Шевченко.

"Мені сподобався менталітет команди на Сан-Сіро. Вони завжди були у грі. Футболісти були сповнені рішучості, і я помітив ту саму енергію, яка надихала їх на минулі успіхи. У них має бути така сама мотивація в Лондоні.

Вони не повинні лише захищатись. У них є досвідчені гравці, які знають, як поводитись у певних ситуаціях, але зустрічатися з англійськими клубами на виїзді – це інша справа. Тоттенгем посилить тиск, тому Мілан не повинен оборонятися надто глибоко", - сказав Шевченко.

Початок о 22:00 за київським часом. Перша гра на Сан-Сіро завершилася мінімальною перемогою "россонері" з рахунком 1:0.

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