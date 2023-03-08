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Баварія - ПСЖ: Стартові склади команд

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Баварія - ПСЖ: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія вдома зіграє з ПСЖ.

Стартові склади команд

Баварія: Зоммер – Станішіч, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала – Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагімовіч.

ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Верратті, Руїс, Мендеш – Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Санчеш, Мукієле, Солер, Пембеле, Бітшіабу, Заїр-Емері, Гарбі, Екітіке.

Початок о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Баварії - 1:0.

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