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Шапаренко відновлюється після травми

Сьогодні 19:13 303 0
Гравець працює за індивідуальною програмою
Шапаренко відновлюється після травми
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлення після травми.

Про це повідомляє пресслужба столичного футбольного клубу.

Наразі Шапаренко тренується за своєю окремою програмою. Лікування ушкодженого коліна гравця основи "біло-синіх" триває вже понад півроку.

Про можливі терміни повернення хавбека киян на поле поки не повідомляються. 

Нагадаємо, Шапаренко ще у вересні переніс операцію після серйозної травми коліна, отриманої у матчі Ліги Європи. Цього сезону гравець встиг провести лише 9 матчів.

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