Шапаренко відновлюється після травми

Гравець працює за індивідуальною програмою

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлення після травми.

Про це повідомляє пресслужба столичного футбольного клубу.

Наразі Шапаренко тренується за своєю окремою програмою. Лікування ушкодженого коліна гравця основи "біло-синіх" триває вже понад півроку.

Про можливі терміни повернення хавбека киян на поле поки не повідомляються.

Нагадаємо, Шапаренко ще у вересні переніс операцію після серйозної травми коліна, отриманої у матчі Ліги Європи. Цього сезону гравець встиг провести лише 9 матчів.