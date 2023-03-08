Шапаренко відновлюється після травми

Джерело - fcdynamo.com.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлення після травми.
Про це повідомляє пресслужба столичного футбольного клубу.
Наразі Шапаренко тренується за своєю окремою програмою. Лікування ушкодженого коліна гравця основи "біло-синіх" триває вже понад півроку.
Про можливі терміни повернення хавбека киян на поле поки не повідомляються.
Нагадаємо, Шапаренко ще у вересні переніс операцію після серйозної травми коліна, отриманої у матчі Ліги Європи. Цього сезону гравець встиг провести лише 9 матчів.