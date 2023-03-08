Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Баварія виграє ПСЖ та виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів!

90' Баварія забиває 3-й гол, але арбітр скасовує його через офсайд.

90' Девіс небезпечно пробивав з гострого кута, Доннарумма рятує свою команду.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' ГООООООООЛ! Баварія подвоює рахунок у матчі! Втікли у контратаку гравці Баварії, Канселу викотив на Гнабрі, який пробив повз Доннарумму.

88' Хакімі подавав у штрафний, Горецка вибиває м'яч подалі.

86' Ще дві заміни в складі Баварії: замість Комана та Мюллера на поле вийшли Гнабрі та Канцело.

85 Екітіке намагався дотягнутися до м'яча, але порушив правила, вдаривши суперника по ногах.

83' Рамос знову небезпечно пробивав після кутового.

82' І тепер відповідь від Нагельсманна: Мане замінив Мусіалу.

81' Ще заміна в складі ПСЖ: замість Вітіньї та Мендеша на поле вийшли Екітіке та Бернат.

80' Мбаппе знову завдяки індивідуальним діям заробив кутовий для своєї команди.

79' Заміна в складі ПСЖ: замість Руїса на поле вийшов Заїр-Емері.

77' Мюллер збив Мессі в центрі поля. Штрафний для парижан.

76' Сане впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав.

74' Сане намагався накрутити Рамоса і пробити по воротах, але удар виявився неточним.

72' Мюллер трохи забарився і опинився в офсайді.

70' Втікали у контратаку гравці Баварії, але передачу Комана перехопив Мендеш.

69' Мессі підібрав м'яч після кутового і намагався пробити по воротах, але кілька гравців у підкаті заблокували цей удар.

68' Заміна в складі Баварії: замість Чупо-Мотінга на поле вийшов Сане.

67' Мбаппе відірвався від захисника і пробивав з гострого кута, Зоммер забирає м'яч у руки.

65' Знову Мессі подавав, на цей раз мюнхенці відбиваються.

64' Рамос небезпечно пробивав після корнера, Зоммер у класному стрибку рятує свою команду.

63' Знову Мбаппе протаскує м'яч у карний майданчик, на цей раз кутовий заробляє.

62' Мбаппе увійшов у штрафний майданчик, але Упамекано зміг вибити м'яч з-під ніг нападника.

60' ГОООООООЛ! Баварія виходить вперед! Верраті втратив м'яч перед своїми воротами, Горецка викотив на Чупо-Мотінга, який пробив у порожні ворота.

58' Мюллер виконував простріл з правого флангу, парижани відбиваються.

56' Лежить на газоні Мендеш. Пошкодження отримав захисник ПСЖ.

54' Намагався Мусіала виконати розрізну передачу, але Перейра у підкаті перехопив м'яч.

52' Забила Баварія у ворота суперника, але Мюллер опинився в невеличкому офсайді. ВАР скасував цей гол.

50' Небезпечно пробивав Кімміх, але влучив у Чупо-Мотінга німець.

49' Мбаппе пробивав з меж карного майданчика, удар блокується.

47' Ще одна заміна в складі ПСЖ: Мукієле, який вже заміняв Маркіньйоса, сів на лавку для запасних. Гру продовжив Бічіабу.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм розпочався!

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Мессі шукав партнера в штрафному майданчику суперника, але на виході зіграв Зоммер і забрав м'яч у руки.

42' Кімміх подавав небезпечно, пробивав головою Горецка, але м'яч було заблоковано.

40' Девіс рохитав Хакімі і прострілював у центр - від Мукієле м'яч пішов на кутовий.

38' Оце момент! Вітінья пробивав у порожні ворота метрів з 15, але Де Лігт у підкаті зміг з лінії воріт вибити м'яч.

36' Вимушена заміна в складі ПСЖ: замість Маркіньйоса на поле вийшов Мукієле.

35' Маркіньойс на газоні опинився. Потребує заміни капітан ПСЖ.

33' Мендеш збив Комана на фланзі. Штрафний для Баварії.

31' Мусіала обігрався з Девісом і пробивав з гострого кута, Доннарумма рятує свою команду.

29' Менш активно пресингують парижани, Баварія створює затяжну позиційну атаку.

27' Коман прорвався по флангу і подавав на Чупо-Мотінга. М'яч прийшовся у руки Доннаруммі.

25' Пожежа біля воріт Баварії. Мессі кілька разів майже впритул пробивав, але мюнхенці кістьми лягають під цей удар і рятуються.

23' Горецка зупинив грубо Мессі в центрі поля. Арбітр усне попередження зробив німцю.

21' Фабіан Руїс намагався зачепитися за м'яч у штрафному майданчику Баварії, але Де Лігти розрядив обстановку.

19' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч і не зміг віддати акцентований пас у центр.

18' Мессі виконував подачу з кутового. М'яч прийшовся у руки Зоммеру.

17' Вітінья перехопив м'яч у центрі, але закидання на Хакімі виявилося засильним.

16' Горецка наважився на дальній удар, Доннарума забрав м'яч у руки.

15' Вератті класно у підкаті зіграв на фланзі і зупинив атаку Баварії.

13' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але боровся із захисником занадто активно. Фол в атаці.

11' Хакімі намагався на дальню стійку подавати, але м'яч вийшов за межі воріт.

9' Чупо-Мотінг занадто активно пресенгував і порушив правила.

7' Мбаппе невдало прокинув м'яч на фланзі, в боротьбі з Упамекано. Зоммер виконає удар від воріт.

5' Перейра жорстко в підкаті зіграв. Штрафний для Баварії.

3' Руїс вибивав м'яч подалі від своїх воріт, але м'яч рикошетом від гравця Баварії пішов в аут.

2' Мбаппе з гострого кута прострілював, Зоммер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Лігає чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Перший матч мінімально виграла Баварія (1:0).

Стартові склади команд:

Баварія: Зоммер – Станішіч, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала – Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагімовіч.

ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Верратті, Руїс, Мендеш – Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Санчеш, Мукієле, Солер, Пембеле, Бітшіабу, Заїр-Емері, Гарбі, Екітіке.

Баварія вдома зіграє з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 8 березня, на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.