Лаціо поступився АЗ Алкмар в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Лаціо вдома зазнав поразки від АЗ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 62-ій хвилині гравець АЗ Керкез забив гол та приніс перемогу гостям.

Ліга конференцій 2022/23

1/8 фіналу, перший матч

7 березня

Лаціо (Італія) - АЗ (Нідерланди) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Педро, 1:1 - 45 Павлідіс, 1:2 - 62 Керкез

Нагадаємо Наполі мінімально поступився Лаціо (0:1) в домашньому матчі 25-го туру Серії А.