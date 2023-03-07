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Лаціо поступився АЗ Алкмар в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Вчора 21:41 227 0
Лаціо поступився АЗ Алкмар в 1/8 фіналу Ліги конференцій
Фото: AFP
#АЗ Алкмар, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Лаціо вдома зазнав поразки від АЗ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 62-ій хвилині гравець АЗ Керкез забив гол та приніс перемогу гостям.

Ліга конференцій 2022/23
1/8 фіналу, перший матч
7 березня

Лаціо (Італія) - АЗ (Нідерланди) 1:2 (1:1) 

Голи: 1:0 - 18 Педро, 1:1 - 45 Павлідіс, 1:2 - 62 Керкез

Нагадаємо Наполі мінімально поступився Лаціо (0:1) в домашньому матчі 25-го туру Серії А.

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