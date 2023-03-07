Головне
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво
Сьогодні 16:54 982
Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів
Сьогодні 19:39 146
Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань
Сьогодні 17:40 178
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією
Сьогодні 16:54 4973 3
«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
Сьогодні 16:54 782
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:46 1357
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні
Сьогодні 15:11 4420
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком
Сьогодні 13:56 3873
Усик присвятив вірш розстріляному військовополоненому
Сьогодні 11:14 569
Усик: Зеленський - єдиний президент, який не кинув свій народ
Сьогодні 10:10 580
Прямі трансляції

Мудрик залишився на лаві запасних у матчі з Боруссією

Сьогодні 20:53 252 0
Українець знову на лаві запасних
Мудрик залишився на лаві запасних у матчі з Боруссією
#Боруссія Дортмунд, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

22-річний українець розпочне зустріч на лаві запасних. Початок матчу о 22:00.

Склади команд:

Челсі: Кепа, Кукурелья, Фернандес, Ковачив, Фелікс, Стерлінг, Чілвелл, Джеймс, Кулібалі, Фофана, Гаверц

Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлахер, Чуквуемека, Холл

Боруссія Д: Меєр, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан, Беллінгем, Брандт, Халлер.

Відзначимо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Боруссії - 1:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком 3873
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні 4420
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією 4973 3
Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ 2725
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2431
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 1515
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18307
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52880
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42569
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65491
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13606 6
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107868