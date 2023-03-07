Українець знову на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

22-річний українець розпочне зустріч на лаві запасних. Початок матчу о 22:00.

Склади команд:

Челсі: Кепа, Кукурелья, Фернандес, Ковачив, Фелікс, Стерлінг, Чілвелл, Джеймс, Кулібалі, Фофана, Гаверц

Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлахер, Чуквуемека, Холл

Боруссія Д: Меєр, Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан, Беллінгем, Брандт, Халлер.

Відзначимо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Боруссії - 1:0.