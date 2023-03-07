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КДК УАФ розгляне справи п’яти футболістів, які виступають у клубах країни-агресора

Сьогодні 18:40 332 0
Засідання КДК відбудеться 9 березня
КДК УАФ розгляне справи п’яти футболістів, які виступають у клубах країни-агресора

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 9 березня розгляне низку справ щодо українських футболістів, які виступають у російських клубах після повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

КДК вивчить справи Дмитра Іванісені (Крилья Совєтов), Марка Мампассі (Локомотив), Дениса Кулакова (Урал), Ігоря Калініна (Ростов), Данила Сагуткіна (Акрон). Гравців звинувачують у порушенні Кодексу етики та чесної гри.

Кулаков перейшов до Уралу ще у 2015 році, Калінін виступав за багато російських клубів з 2017 року. Інші гравці приєдналися до клубів країни-агресора у 2021 чи 2022 роках.

Повномасштабна війна російської федерації проти України триває вже 377-й день.

Раніше Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань.

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