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Боснійський клуб оштрафований за поведінку фанатів: вони вивісили банер слава росії

Сьогодні 18:11 287 0
Боснійський клуб оштрафований за поведінку фанатів: вони вивісили банер слава росії
#Борац

Джерело - Tribuna.com.

Боснійський ФК Борац отримав штраф у 7500 конвертованих марок за поведінку своїх фанатів.

Про це повідомляє Klix.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Боснії та Герцеговини фанати Бораца та Рудара разом скандували Косово - Сербія та співали пісні на честь сербського воєнного злочинця Ратко Младича. За це обидва клуби були оштрафовані на 2500 КМ (50 309 грн).

Ще 5000 КМ (100 618 грн) мусить заплатити Борац за банер кольорів прапору РФ з написом слава росії. Також фани вивісили що один банер з написом НАТО н***й.

У випадку повторного порушення Борацу доведеться грати без глядачів.

Раніше Африканський комітет підтримав повернення спортсменів з рф і рб до змагань.

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