Кружляк розсудить Шахтар та Феєнорд

Матч відбудеться 9 березня

Головним арбітром матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд буде словак Іван Кружляк.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати йому будуть співвітчизники Ян Позор і Браніслав Ганцко. Четвертим арбітром також стане представник Словаччини, а саме Петер Кралович.

Варто зазначити, що Кружляк уже чотири рази перетинався з "гірниками". У матчах, де судив цей рефері, український клуб здобув три перемоги та одного разу програв, проте саме останній поєдинок став програшним. Колектив Ігоря Йовічевича тоді поступився Реалу 2:1.

Відзначимо, що пряма трансляція поєдинку буде у медіасервісі Мегого та Volia.