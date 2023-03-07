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Кружляк розсудить Шахтар та Феєнорд

Сьогодні 17:25 323 0
Матч відбудеться 9 березня
Кружляк розсудить Шахтар та Феєнорд
#Феєнорд, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Головним арбітром матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд буде словак Іван Кружляк.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати йому будуть співвітчизники Ян Позор і Браніслав Ганцко. Четвертим арбітром також стане представник Словаччини, а саме Петер Кралович.

Варто зазначити, що Кружляк уже чотири рази перетинався з "гірниками". У матчах, де судив цей рефері, український клуб здобув три перемоги та одного разу програв, проте саме останній поєдинок став програшним. Колектив Ігоря Йовічевича тоді поступився Реалу 2:1.

Відзначимо, що пряма трансляція поєдинку буде у медіасервісі Мегого та Volia.

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