Кружляк розсудить Шахтар та Феєнорд

Джерело - isport.ua.
Головним арбітром матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд буде словак Іван Кружляк.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Допомагати йому будуть співвітчизники Ян Позор і Браніслав Ганцко. Четвертим арбітром також стане представник Словаччини, а саме Петер Кралович.
Варто зазначити, що Кружляк уже чотири рази перетинався з "гірниками". У матчах, де судив цей рефері, український клуб здобув три перемоги та одного разу програв, проте саме останній поєдинок став програшним. Колектив Ігоря Йовічевича тоді поступився Реалу 2:1.
Відзначимо, що пряма трансляція поєдинку буде у медіасервісі Мегого та Volia.