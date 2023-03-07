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Сидорчук: Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів

Сьогодні 17:11 120 0
Капітан киян - про жахливі дії російської армії
Сидорчук: Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів
Фото Getty Images
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Українці завжди пам'ятатимуть наших Героїв та ніколи не пробачать російським ворогам.

Про це капітан і півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук написав у своєму Instagram.

“І настане час, коли один скаже “Слава Україні!” і весь світ відповідатиме “Героям cлава!” - Степан Бандера.

Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів", - написав Сидорчук.

До слова, у Збройних силах України попередньо встановили ім'я воїна, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні".

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