Сидорчук: Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів

Капітан киян - про жахливі дії російської армії

Джерело - Чемпіон.

Українці завжди пам'ятатимуть наших Героїв та ніколи не пробачать російським ворогам.

Про це капітан і півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук написав у своєму Instagram.

“І настане час, коли один скаже “Слава Україні!” і весь світ відповідатиме “Героям cлава!” - Степан Бандера. Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів", - написав Сидорчук.

До слова, у Збройних силах України попередньо встановили ім'я воїна, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні".