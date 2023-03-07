Сидорчук: Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів

Джерело - Чемпіон.
Українці завжди пам'ятатимуть наших Героїв та ніколи не пробачать російським ворогам.
Про це капітан і півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук написав у своєму Instagram.
“І настане час, коли один скаже “Слава Україні!” і весь світ відповідатиме “Героям cлава!” - Степан Бандера.
Завжди пам'ятатимемо наших Героїв, ніколи не пробачимо ворогів", - написав Сидорчук.
До слова, у Збройних силах України попередньо встановили ім'я воїна, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні".