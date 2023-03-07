Суд арештував активи президента Ворскли на 46 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів домігся успіху в справі щодо Костянтина Жеваго.

Господарський суд Києва заарештував активи власника банку Фінанси та Кредит та почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго на суму близько 46 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Суд наклав арешт на частку Жеваго в трьох компаніях важкої промисловості, які опосередковано належать бізнесмену через FERREXPO AG – титульного спонсора полтавської Ворскли.

Раніше Жеваго було звільнено з-під варти під заставу у розмірі 1 млн євро.

Слухання у справі про екстрадицію Жеваго, яку раніше було перенесено на два тижні, має відбутися 16 березня.