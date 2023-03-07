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Дембеле ризикує пропустити матч з Реалом

Сьогодні 14:30 275 0
Усман Дембеле може не встигнути відновитися до матчу з Реалом
Дембеле ризикує пропустити матч з Реалом
Фото - gettyimages
#Барселона, #Усман Дембеле

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Барселони Усман Дембеле відновлюється після травми повільніше, ніж очікували.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Дембеле отримав м’язове перевантаження на початку лютого. Очікували, що він пропустить 4-5 тижнів та повернеться приблизно найближчими днями. Але тепер відомо, що Усман не зіграє з Атлетіком 12 березня. Під питанням і його участь у матчі з Реалом 19 березня.

Дембеле цього сезону забив 8 м’ячів та віддав 7 гольових у 28 матчах. 

Нагадаємо, Барселона проведе зустріч з агентом Дембеле щодо нового контракту.

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