Дембеле ризикує пропустити матч з Реалом

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Барселони Усман Дембеле відновлюється після травми повільніше, ніж очікували.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Дембеле отримав м’язове перевантаження на початку лютого. Очікували, що він пропустить 4-5 тижнів та повернеться приблизно найближчими днями. Але тепер відомо, що Усман не зіграє з Атлетіком 12 березня. Під питанням і його участь у матчі з Реалом 19 березня.
Дембеле цього сезону забив 8 м’ячів та віддав 7 гольових у 28 матчах.
Нагадаємо, Барселона проведе зустріч з агентом Дембеле щодо нового контракту.