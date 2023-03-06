Мессі разом з Sony Music Entertainment створять мультсеріал

У серіалі Мессі буде зображений у дитинстві

Джерело - Deadline.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі об’єднався з компанією Sony Music Entertainment для створення анімаційного мультсеріалу.

Про це повідомляє Deadline.

У серіалі Мессі буде зображений у дитинстві, коли він стикається з перешкодами під час подорожі у відеогрі. Продукт буде орієнтований на дитячу та юнацьку аудиторію.

Серіал випускатимуть англійською, іспанською та кількома іншими мовами. Поки жодна стрімінгова платформа не підписала контракт на трансляцію.

Варто зазначити, що Мессі - у заявці збірної Аргентини на березневі матчі.