Мессі разом з Sony Music Entertainment створять мультсеріал

Джерело - Deadline.
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі об’єднався з компанією Sony Music Entertainment для створення анімаційного мультсеріалу.
Про це повідомляє Deadline.
У серіалі Мессі буде зображений у дитинстві, коли він стикається з перешкодами під час подорожі у відеогрі. Продукт буде орієнтований на дитячу та юнацьку аудиторію.
Серіал випускатимуть англійською, іспанською та кількома іншими мовами. Поки жодна стрімінгова платформа не підписала контракт на трансляцію.
Варто зазначити, що Мессі - у заявці збірної Аргентини на березневі матчі.