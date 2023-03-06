Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 1198
Ковалець визнаний найкращим тренером 16-го туру УПЛ
Сьогодні 21:52 127
Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ
Сьогодні 21:15 624
Бражко - найкращий гравець 16-го туру УПЛ
Сьогодні 19:54 215
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:11 505
Неймар достроково завершив сезон через пошкодження
Сьогодні 19:10 336
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Сьогодні 18:03 696
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 17:52 784
Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України
Сьогодні 17:48 1016
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 16:07 1508
Прямі трансляції

Мессі разом з Sony Music Entertainment створять мультсеріал

Сьогодні 22:41 158 0
У серіалі Мессі буде зображений у дитинстві
Мессі разом з Sony Music Entertainment створять мультсеріал
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Deadline.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі об’єднався з компанією Sony Music Entertainment для створення анімаційного мультсеріалу.

Про це повідомляє Deadline.

У серіалі Мессі буде зображений у дитинстві, коли він стикається з перешкодами під час подорожі у відеогрі. Продукт буде орієнтований на дитячу та юнацьку аудиторію.

Серіал випускатимуть англійською, іспанською та кількома іншими мовами. Поки жодна стрімінгова платформа не підписала контракт на трансляцію.

Варто зазначити, що Мессі - у заявці збірної Аргентини на березневі матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер 4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер 2296 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6974
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 45163
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії 2961
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6866
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 273402
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3445
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22674
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10214 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23261
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3193
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12859