Уболівальники віддали 79,5% голосів голкіперу команди

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став найкращим гравцем клубу в лютому.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Воротарю збірної України віддали голоси 79,5% респондентів. Другий - Тарас Степаненко, третій - Георгій Судаков, четвертий - Артем Бондаренко.

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