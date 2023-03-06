Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став найкращим гравцем клубу в лютому.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Воротарю збірної України віддали голоси 79,5% респондентів. Другий - Тарас Степаненко, третій - Георгій Судаков, четвертий - Артем Бондаренко.
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⚒ Анатолій Трубін – найкращий гравець "Шахтаря" в лютому 🔝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2023
Уболівальники зробили свій вибір на користь воротаря, віддавши йому 79,5% голосів. Далі в рейтингу розташувалися Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко.https://t.co/pEo8m7JlIL#Shakhtar #Трубін pic.twitter.com/iFaMzOydl6