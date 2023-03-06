Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 634
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:15 616
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 16:07 847
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії
Сьогодні 15:38 955
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023: всі переможці та призери
Сьогодні 15:26 277
Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 334 1
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 14:00 6632
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Сьогодні 13:24 1015
Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік
Сьогодні 13:23 697
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 13:07 44905
Прямі трансляції

Трубін визнаний найкращим гравцем Шахтаря в лютому

Сьогодні 16:34 188 0
Уболівальники віддали 79,5% голосів голкіперу команди
Трубін визнаний найкращим гравцем Шахтаря в лютому
#Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став найкращим гравцем клубу в лютому.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Воротарю збірної України віддали голоси 79,5% респондентів. Другий - Тарас Степаненко, третій - Георгій Судаков, четвертий - Артем Бондаренко.

  Актуально: Шахтар готовий продати Трубіна за 40 млн євро

Коментарі ()
Популярне зараз
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5913 1
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7863
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 273186
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 44905
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6317
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6632
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255767 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27592
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23253
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 15673
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44147
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36608 2