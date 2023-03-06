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Салах: Перемогти у такому матчі – це щось особливе

Сьогодні 13:22 179 0
Мохаммед Салах прокоментував розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед
Салах: Перемогти у такому матчі – це щось особливе
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграв неймовірний матч проти Манчестер Юнайтед у 26 турі АПЛ (7:0).

Про це розповів нападник ліверпульців Мохаммед Салах.

"Перемогти у такому матчі – це щось особливе. Нам треба залишатися скромними та перемагати й надалі. Сподіваюся, це дасть нам поштовх.

Щодо рекорду голів в АПЛ за Ліверпуль, то це особливий момент. Не можу збрехати. І досягти цього в матчі з Манчестер Юнайтед – це неймовірно. Який гол найулюбленіший? Останній", - розповів Салах.

Раніше Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в АПЛ.

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