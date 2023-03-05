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Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в АПЛ

Сьогодні 22:01 122 0
Другий гол для єгипетського вінгера у ворота МЮ 129-им у чемпіонаті Англії
Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Мохаммед Салах відзначився дублем і двома асистами в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (7:0).

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Другий гол для єгипетського вінгера став 129-им у чемпіонаті Англії за Ліверпуль. Таким чином, він перевершив за кількістю м'ячів колишнього нападника клубу Роббі Фаулера і вийшов на чисте перше місце в списку голеадорів клубу в АПЛ.

Для встановлення досягнення Салаху знадобилося на 61 матч менше, ніж Роббі.

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