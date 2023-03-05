Другий гол для єгипетського вінгера у ворота МЮ 129-им у чемпіонаті Англії

Джерело - Чемпіон.

Мохаммед Салах відзначився дублем і двома асистами в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (7:0).

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Другий гол для єгипетського вінгера став 129-им у чемпіонаті Англії за Ліверпуль. Таким чином, він перевершив за кількістю м'ячів колишнього нападника клубу Роббі Фаулера і вийшов на чисте перше місце в списку голеадорів клубу в АПЛ.

Для встановлення досягнення Салаху знадобилося на 61 матч менше, ніж Роббі.