Джерело - Чемпіон.
Мохаммед Салах відзначився дублем і двома асистами в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (7:0).
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
Другий гол для єгипетського вінгера став 129-им у чемпіонаті Англії за Ліверпуль. Таким чином, він перевершив за кількістю м'ячів колишнього нападника клубу Роббі Фаулера і вийшов на чисте перше місце в списку голеадорів клубу в АПЛ.
Для встановлення досягнення Салаху знадобилося на 61 матч менше, ніж Роббі.
More Reds history written by @MoSalah 💫 pic.twitter.com/E6WZ0IEzT2— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023