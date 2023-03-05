Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1

У 26-у турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у межах 26-го туру французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

5 березня, 26 тур

Труа - Монако 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Н'Гессан, 1:1 - 80 Бен Єддер, 1:2 - 83 Бен Єддер, 2:2 - 91+1 Угбо

Монпельє - Анже 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Хазрі, 2:0 - 25 Саваньє (пен), 3:0 - 45+2 Мауасса, 4:0 - 51 Саваньє, 5:0 - 73 Вахі

Реймс - Аяччо 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Каюсте

Страсбур - Брест 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Онора

Українець Едуард Соболь вийшов в основі господарів і провів 90 хвилин на полі.

Тулуза - Клермон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Хауї

Сьогодні в межах 26-го туру Ліги 1 відбудеться ще кілька матчів:

18:05. Ліон - Лор’ян

21:45. Ренн - Марсель