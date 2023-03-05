Марсель з Маліновським здолав Ренн, Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 березня, у межах 26-го туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 березня, 26 тур
Труа - Монако 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Н'Гессан, 1:1 - 80 Бен Єддер, 1:2 - 83 Бен Єддер, 2:2 - 91+1 Угбо
Монпельє - Анже 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Хазрі, 2:0 - 25 Саваньє (пен), 3:0 - 45+2 Мауасса, 4:0 - 51 Саваньє, 5:0 - 73 Вахі
Реймс - Аяччо 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+5 Каюсте
Страсбур - Брест 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Онора
Українець Едуард Соболь вийшов в основі господарів і провів 90 хвилин на полі.
Тулуза - Клермон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Хауї
Ліон - Лор’ян 0:0
Ренн - Марсель 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 57 Колашинац
Українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 51-й хвилині, не відзначившись результативними діями.