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У 26-у турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів
Марсель з Маліновським здолав Ренн, Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монако, #Труа

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у межах 26-го туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 березня, 26 тур

Труа - Монако 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Н'Гессан, 1:1 - 80 Бен Єддер, 1:2 - 83 Бен Єддер, 2:2 - 91+1 Угбо

Монпельє - Анже 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Хазрі, 2:0 - 25 Саваньє (пен), 3:0 - 45+2 Мауасса, 4:0 - 51 Саваньє, 5:0 - 73 Вахі

Реймс - Аяччо 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Каюсте

Страсбур - Брест 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Онора

Українець Едуард Соболь вийшов в основі господарів і провів 90 хвилин на полі.

Тулуза - Клермон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Хауї

Ліон - Лор’ян 0:0

Ренн - Марсель 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Колашинац

Українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 51-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

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