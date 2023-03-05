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Ді Марія хоче залишитися в Ювентусі до літа 2024 року

Сьогодні 14:41 266 0
Для гравця важлива постійна ігрова практика
Ді Марія хоче залишитися в Ювентусі до літа 2024 року
#Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія, якого пов'язували з відходом з італійської команди після закінчення сезону, може продовжити контракт ще на рік.

Про це повідомляє RMC Sport.

35-річний вінгер хоче залишитися в європейському чемпіонаті, щоб підготуватися до майбутнього Кубка Америки у найкращій формі. Аргентинець має намір взяти участь у турнірі у складі національної команди. Повідомляється, що Ді Марія готовий грати за Ювентус навіть у тому випадку, якщо вони не будуть представлені в єврокубках.

Анхель Ді Марія став гравцем Ювентуса влітку 2022 року. У 22 матчах за команду він забив сім голів та віддав сім результативних передач.

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