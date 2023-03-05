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Барселона цікавиться відразу чотирма гравцями Манчестер Сіті

Сьогодні 13:11 182 0
Іспанський клуб хоче посилитися футболістами клубу АПЛ
Барселона цікавиться відразу чотирма гравцями Манчестер Сіті
#Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - ua-football.com.

Футболісти Манчестер Сіті Емерик Лапорт, Ілкай Гюндоган, Родрі та Бернарду Сілва зацікавили Барселону.

Про це повідомляє Diario Sport.

Відомо, що Манчестер Сіті не збирається продавати Родрі в жодному разі. Це недоторканний гравець для головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Водночас Лапорт може бути виставлений на продаж, якщо клуб підпише захисника РБ Лейпциг Йошка Гвардіола. Сілва можуть продати за €65 млн. Трансфер Гюндогана також потенційно можливий.

Нагадаємо Барселона переграла Реал у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.

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