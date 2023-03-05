Барселона цікавиться відразу чотирма гравцями Манчестер Сіті

Іспанський клуб хоче посилитися футболістами клубу АПЛ

Футболісти Манчестер Сіті Емерик Лапорт, Ілкай Гюндоган, Родрі та Бернарду Сілва зацікавили Барселону.

Про це повідомляє Diario Sport.

Відомо, що Манчестер Сіті не збирається продавати Родрі в жодному разі. Це недоторканний гравець для головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Водночас Лапорт може бути виставлений на продаж, якщо клуб підпише захисника РБ Лейпциг Йошка Гвардіола. Сілва можуть продати за €65 млн. Трансфер Гюндогана також потенційно можливий.

Нагадаємо Барселона переграла Реал у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.