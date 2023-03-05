Барселона цікавиться відразу чотирма гравцями Манчестер Сіті

Джерело - ua-football.com.
Футболісти Манчестер Сіті Емерик Лапорт, Ілкай Гюндоган, Родрі та Бернарду Сілва зацікавили Барселону.
Про це повідомляє Diario Sport.
Відомо, що Манчестер Сіті не збирається продавати Родрі в жодному разі. Це недоторканний гравець для головного тренера Хосепа Гвардіоли.
Водночас Лапорт може бути виставлений на продаж, якщо клуб підпише захисника РБ Лейпциг Йошка Гвардіола. Сілва можуть продати за €65 млн. Трансфер Гюндогана також потенційно можливий.
Нагадаємо Барселона переграла Реал у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.