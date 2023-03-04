Жирона з Циганковим поступилась Хетафе: результати 24 туру Ла-Ліги

Результати 24 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги Хетафе вдома обіграло Жирону - 3:2.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 4 березня

Хетафе - Жирона 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Унал, 2:0 - 14 Унал (пен), 3:0 - 43 Майораль, 3:1 - 54 Кастельянос (Циганкова), 3:2 - 80 Гутьєррес

Сьогодні, 04 березня, буде зіграно ще три матчі Ла-Ліги.

17:15 Альмерія - Вільярреал

19:30 Мальорка - Ельче

22:00 Атлетіко - Севілья