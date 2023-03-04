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Верес - Чорноморець: стартові склади команд

Сьогодні 13:58 138 0
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом
Верес - Чорноморець: стартові склади команд
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес зіграє з Чорноморцем у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Верес: Когут, Гагун, Маткобожик, Курко, Балан, Кльоц, Кучеров, Г.Пасіч, Ст.Шарай, Дахновський, Гайдучик.

Запас: Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Тишинінов, А. Блізніченко, Лебеденко, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

Чорноморець: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило, Бадібанга, Юсов, Штогрін.

Запас: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Демченко, Алефіреренко, Авагімян, Плакса, Гладкий, Черткоєв

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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