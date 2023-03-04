Верес - Чорноморець: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес зіграє з Чорноморцем у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Верес: Когут, Гагун, Маткобожик, Курко, Балан, Кльоц, Кучеров, Г.Пасіч, Ст.Шарай, Дахновський, Гайдучик.
Запас: Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Тишинінов, А. Блізніченко, Лебеденко, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Чорноморець: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило, Бадібанга, Юсов, Штогрін.
Запас: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Демченко, Алефіреренко, Авагімян, Плакса, Гладкий, Черткоєв
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.