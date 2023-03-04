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Довбик та Піхальонок - в основі Дніпра-1 на матч з Олександрією

Сьогодні 11:50 205 0
Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.
Довбик та Піхальонок - в основі Дніпра-1 на матч з Олександрією
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ Олександрія вдома зіграє зі СК Дніпро-1.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Калітвінцев, Третьяков, Мірошніченко, Копина, Рибалка, Бондаренко, Кобзар, Михайленко, Мустафаєв

Запасні: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Цуріков, Єрмаков

Дніпро-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Каплієнко, Пасіч, Федорів, Танчик, Назаренко, Підлепенець, Танковський, Когут, Кононов

Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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