Довбик та Піхальонок - в основі Дніпра-1 на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УПЛ Олександрія вдома зіграє зі СК Дніпро-1.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Калітвінцев, Третьяков, Мірошніченко, Копина, Рибалка, Бондаренко, Кобзар, Михайленко, Мустафаєв
Запасні: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Цуріков, Єрмаков
Дніпро-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Каплієнко, Пасіч, Федорів, Танчик, Назаренко, Підлепенець, Танковський, Когут, Кононов
Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.