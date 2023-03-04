Наполі зазнав першої домашньої поразки в сезоні Серії А

Джерело - Чемпіон.
Наполі мінімально поступився Лаціо (0:1) в домашньому матчі 25-го туру Серії А.
Про це повідомляє Squawka.
Це перша домашня поразка команди Лучано Спаллетті в сезоні 2022/23 в усіх турнірах.
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До цього у команди було 13 перемог та 2 нічиї у 15 зустрічах сезону вдома.
Napoli's record at home across all competitions this season:— Squawka (@Squawka) March 3, 2023
WDWWWWWWWWWWDWWL
The first team to beat them? Maurizio Sarri's Lazio. 🚬 pic.twitter.com/InKjZ4ltdZ