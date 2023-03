Наполі зазнав першої домашньої поразки в сезоні Серії А

Наполі мінімально поступився Лаціо (0:1) в домашньому матчі 25-го туру Серії А.

Про це повідомляє Squawka.

Це перша домашня поразка команди Лучано Спаллетті в сезоні 2022/23 в усіх турнірах.

До цього у команди було 13 перемог та 2 нічиї у 15 зустрічах сезону вдома.

