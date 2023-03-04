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Наполі зазнав першої домашньої поразки в сезоні Серії А

Сьогодні 10:52 270 0
До цього у команди було 13 перемог та 2 нічиї у 15 зустрічах
Наполі зазнав першої домашньої поразки в сезоні Серії А
Фото: AFP
#Лаціо, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Наполі мінімально поступився Лаціо (0:1) в домашньому матчі 25-го туру Серії А.

Про це повідомляє Squawka.

Це перша домашня поразка команди Лучано Спаллетті в сезоні 2022/23 в усіх турнірах.

  Актуально: Наполі - Лаціо 0:1: огляд матчу Серії А

До цього у команди було 13 перемог та 2 нічиї у 15 зустрічах сезону вдома.

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