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Кулібалі: Мудрику потрібен м'яч, щоб зробити різницю

Вчора 22:52 434 0
Каліду Кулібалі прокоментував гру Михайла Мудрика
Кулібалі: Мудрику потрібен м'яч, щоб зробити різницю
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Каліду Кулібалі

Джерело - sport.ua.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може робити різницю у матчах.

Про це розповів оборонець лондонського клубу Каліду Кулібалі.

"Він дуже швидкий, технічно чудовий при грі "один в один" і може стати для нас великою підмогою. Але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання – доставити йому м'яч.

Кожному гравцеві, який переходить до Челсі, потрібен час на адаптацію, і Мудрик нічим не відрізняється від інших. Ми не хвилюємося, тому що знаємо, що він поведе нас вперед", – заявив Кулібалі.

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