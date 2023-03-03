Кулібалі: Мудрику потрібен м'яч, щоб зробити різницю

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може робити різницю у матчах.

Про це розповів оборонець лондонського клубу Каліду Кулібалі.

"Він дуже швидкий, технічно чудовий при грі "один в один" і може стати для нас великою підмогою. Але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання – доставити йому м'яч.

Кожному гравцеві, який переходить до Челсі, потрібен час на адаптацію, і Мудрик нічим не відрізняється від інших. Ми не хвилюємося, тому що знаємо, що він поведе нас вперед", – заявив Кулібалі.