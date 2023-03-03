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Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення

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Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик виклав у своєму інстаграмі сторіз, як він відпочиває, але одна деталь не залишила байдужими вболівальників.

Відео було супроводжене треком російського виконавця JANAGA. Ситуацію детально висвітлив популярний футбольний телеграм-каналчим викликав хвилю суперечок. Невдовзі скандальна сторіз зникла з профілю Мудрика.

Запис того самого зниклого відео

Нагадаємо, нещодавно Мудрик, після одного з невдалих матчів, закрив коментарі у своєму інстаграмі.

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