Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення

Над медійною грамотністю футболістові доведеться працювати не менше ніж у спортзалі

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик виклав у своєму інстаграмі сторіз, як він відпочиває, але одна деталь не залишила байдужими вболівальників.

Відео було супроводжене треком російського виконавця JANAGA. Ситуацію детально висвітлив популярний футбольний телеграм-канал, чим викликав хвилю суперечок. Невдовзі скандальна сторіз зникла з профілю Мудрика.

Запис того самого зниклого відео

Нагадаємо, нещодавно Мудрик, після одного з невдалих матчів, закрив коментарі у своєму інстаграмі.

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