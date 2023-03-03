Фірміно визначився з майбутнім у Ліверпулі

Роберто Фірміно влітку змінить клуб

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно визначився зі своїм майбутнім в англійському клубі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

31-річний футболіст ухвалив рішення покинути стан "червоних". Фірміно прийняв рішення того, що не буде продовжувати контракт, який закінчується влітку поточного року.

Зазначається, що Роберто особисто повідомив головного тренера команди Юргена Клоппа про своє рішення.

Фірміно перейшов до Ліверпуля у 2015 році. За цей час він виграв сім трофеїв - АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Європи і клубний чемпіонат світу.

У поточному сезоні футболіст провів 25 матчів, у яких забив дев'ять голів і виконав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Інтер та Барселона хочуть підписати Фірміно.