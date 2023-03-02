Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн українського тренера Сергія Реброва здобув впевнену перемогу у першості ОАЕ.
Завдяки 6 поспіль перемозі Аль-Айн набрав 37 залікових балів і тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату. Головні суперники у боротьбі за медалі свої матчі проведуть згодом.
Андрій Ярмоленко нещодавно травмувався у поєдинку за Суперкубок ОАЕ. Відтак, матч першості він пропустив.
Чемпіонат ОАЕ
18-й тур, 02 березня
Аль-Айн – Дібба Аль-Фуджейра 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Канеду, 2:0 - 61 Рахімі, 3:0 - 81 Сантос