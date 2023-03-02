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Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ

Сьогодні 19:28 3771 0
Аль-Айн без Ярмоленка влаштував погром у чемпіонаті ОАЕ
Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн українського тренера Сергія Реброва здобув впевнену перемогу у першості ОАЕ.

Завдяки 6 поспіль перемозі Аль-Айн набрав 37 залікових балів і тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату. Головні суперники у боротьбі за медалі свої матчі проведуть згодом.

Андрій Ярмоленко нещодавно травмувався у поєдинку за Суперкубок ОАЕ. Відтак, матч першості він пропустив.

Чемпіонат ОАЕ

18-й тур, 02 березня

Аль-Айн – Дібба Аль-Фуджейра 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Канеду,  2:0 - 61 Рахімі, 3:0 - 81 Сантос

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