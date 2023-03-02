Кривбас хоче грати домашні матчі у Кривому Розі

Кривбас розраховує отримати дозвіл проводити домашні матчі УПЛ у Кривому Розі та навіть з уболівальниками на трибунах.

Про це розповів генеральний директор криворізького клубу Володимир Баєнко.

"Якщо буде хоч десята частина відсотка шансу зіграти домашній матч УПЛ у Кривому Розі – ми будемо грати у Кривому Розі. Ми докладемо максимум зусиль, аби зіграти у рідному місті. Звісно, не все від нас залежить, але керівництво клубу працює, аби ми грали вдома. Аби команда виходила на матч під гімн міста Кривий Ріг, і, я дуже сподіваюсь, під оплески вболівальників.

В першу чергу, якби була можливість, я б запросив на наш матч військових. Вони мають лише декілька вихідних, й на матчі улюбленої команди мали б змогу відпочити та відволіктись, подивитись футбол. Я підтримую ідею президента Вереса, це дуже гарний крок.

Ми повинні жити, повинні рухатись далі. Перший меседж по цьому питанню вже є. Треба всім зібратись, обговорити та рухати цю ідею", – сказав Баєнко.