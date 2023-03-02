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Аль-Іттіхад зробив пропозицію Мессі на 94 млн євро на рік

Сьогодні 11:58 274 0
Керівництво клубу прагне кинути виклик Аль-Насру та Аль-Хілялю
Аль-Іттіхад зробив пропозицію Мессі на 94 млн євро на рік
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада на 94 млн євро на рік.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво клубу прагне кинути виклик Аль-Насру та Аль-Хілялю, які виграли 9 титулів чемпіонату відтоді, як Аль-Іттіхад востаннє ставав чемпіоном у сезоні 2008/09.

Також власник команди Мансур Аль-Блуві хоче привернути увагу всього світу до Саудівської Аравії на тлі прагнення країни провести чемпіонат світу разом із Грецією та Єгиптом у 2030 році.

Нагадаємо, Мессі - найкращий гравець 2022 року.

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