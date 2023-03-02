Зінченко - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Арсенал - Евертон

Віталій Миколенко отримав низькі бали, як і більшість гравців Евертона

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко став одним з найкращих гравців поєдинку з Евертоном в 7-у турі АПЛ (4:0).

Про це повідомляють WhoScored та SofaScore.

Українець отримав оцінки 8.1 та 7.6, відзначившись гольовим пасом. WhoScored визначив українця 3-м найкращим гравцем у матчі, його випереджають лише Мартінеллі (8.5) та Сака (8.2).

За даними SofaScore Зінченко - у ТОП-5 найкращих після Мартінеллі, Саки та гокліпера Аарона Ремсдейла.

Гру Віталія Миколенка оцінили в 6,1 та 6,3, що є вище середнього балу в складі Евертона.