Динамо підписало півзахисника Шкендії

Динамо Київ підписав контракт із 19-річним північномакедонським півзахисником Решатом Рамадані.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Гравець виступатиме за "біло-синіх" під номером 92.

Рамадані дебютував за перший склад Шкендії минулого сезону (7 матчів, 1 гол), а у поточному сезоні 2022/23 став основним гравцем команди з Тетово, за яку провів 15 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що хавбек сподобався головному тренеру Динамо Мірчі Луческу під час контрольного матчу на зборі в Туреччині (перемога Динамо 1:0). Рамадані може зіграти на позиціях опорного півзахисника та центрального захисника.

Нагадаємо, Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю.