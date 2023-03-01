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Динамо оголосило про перехід Рамадані

Сьогодні 21:50 327 0
Динамо підписало півзахисника Шкендії
Динамо оголосило про перехід Рамадані
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шкендія, #Решат Рамадані

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо Київ підписав контракт із 19-річним північномакедонським півзахисником Решатом Рамадані.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Гравець виступатиме за "біло-синіх" під номером 92.

Рамадані дебютував за перший склад Шкендії минулого сезону (7 матчів, 1 гол), а у поточному сезоні 2022/23 став основним гравцем команди з Тетово, за яку провів 15 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що хавбек сподобався головному тренеру Динамо Мірчі Луческу під час контрольного матчу на зборі в Туреччині (перемога Динамо 1:0). Рамадані може зіграти на позиціях опорного півзахисника та центрального захисника. 

Нагадаємо, Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю.

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