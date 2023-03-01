Джерело - fcdynamo.com.
Динамо Київ підписав контракт із 19-річним північномакедонським півзахисником Решатом Рамадані.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Гравець виступатиме за "біло-синіх" під номером 92.
Рамадані дебютував за перший склад Шкендії минулого сезону (7 матчів, 1 гол), а у поточному сезоні 2022/23 став основним гравцем команди з Тетово, за яку провів 15 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що хавбек сподобався головному тренеру Динамо Мірчі Луческу під час контрольного матчу на зборі в Туреччині (перемога Динамо 1:0). Рамадані може зіграти на позиціях опорного півзахисника та центрального захисника.
Нагадаємо, Динамо підтвердило перехід Бурди у Зорю.