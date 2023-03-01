Омонія з голом Безуса вийшла у півфінал Кубка Кіпру

Безус забив на 90+8 хвилині і вивів Омонію у півфінал Кубка Кіпру

Джерело - Чемпіон.

Омонія перемогла АПОЕЛ та здобула путівку до півфіналу Кубка Кіпру.

Матч завершився з рахунком 2:0. У першій грі виграв АПОЕЛ з рахунком 2:1. Таким чином, за підсумком двохматчевого протистояння Омонія вийшла у півфінал.

Український нападник Артем Бєсєдін розпочав матч у стартовому складі.На 79 хвилині він поступився місцем на полі Роману Безусу, гол якого в компенсований час вирішивши долю путівки в 1/2 фіналу.

Кубок Кіпру 2022/23

1/4 фіналу, 01 березня

АПОЕЛ – Омонія 0:2 (0:1)

(перший матч – 2:1)

Голи: 0:1 - 12 Ансаріфард, 0:2 - 90+8 Безус (пен)