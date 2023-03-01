Кривбас близький до підписання форварда збірної Нігеру

Кривбас може підсилитись нападником

Кривбас близький до підписання 24-річного форварда з Нігера Даніеля Созаха.

Про це повідомляє SportArena.

Созах з 2021 року виступав у білорусі за Іслоч, але в лютому 2023 року залишив команду. Загалом форвард провів 45 матчів за білоруську команду, забив 17 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

З жовтня 2021 року Созах викликається до збірної Нігеру. На рахунку 24-річного форварда три голи та шість асистів у 12 матчах за національну команду.

Раніше Кривбас продовжив контракт із захисником Стецьковим.