Зоря оголосила про трансфер Герреро

Зоря підсилилась нападником

Панамський нападник тель-авівського Маккабі Едуардо Герреро перейшов у Зорю.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Герреро - 23 роки, останні пів року він провів у єрусалимському Бейтарі в оренді, де зіграв тринадцять матчів, голів не забивав, результативних передач не віддавав. Контракт з Маккабі діє до кінця сезону 2023/24.

Едуардо Герреро має у своєму активі шість матчів за національну збірну Панами.

Нагадаємо Зоря змінила клубну емблему.