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Зоря оголосила про трансфер Герреро

Сьогодні 19:00 165 0
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Зоря оголосила про трансфер Герреро
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Панамський нападник тель-авівського Маккабі Едуардо Герреро перейшов у Зорю.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Герреро - 23 роки, останні пів року він провів у єрусалимському Бейтарі в оренді, де зіграв тринадцять матчів, голів не забивав, результативних передач не віддавав. Контракт з Маккабі діє до кінця сезону 2023/24.

Едуардо Герреро має у своєму активі шість матчів за національну збірну Панами. 

Нагадаємо Зоря змінила клубну емблему.

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