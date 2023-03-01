Тоіров – гравець Шахтаря

«Гірники» підписали хавбека з Таджикистану

Шахтар оголосив про підписання контракту із 18-річним півзахисником Хусравом Тоіровим.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Угода з перспективним гравцем, який виступає за молодіжну збірну Таджикистану, розрахована до 2028 року.

Тоіров у 15-річному віці дебютував у складі рідного клубу Локомотив-Памір. У серпні 2022 року він підписав угоду з клубом з Прем'єр-ліги Казахстану Атирау, за який зіграв у 11 матчах, зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Шахтар сплатив понад 213 млн гривень податків за 2022 рік.