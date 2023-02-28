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Дуляй призначений головним тренером сербського клубу

Сьогодні 21:55 230 0
Дуляй призначений головним тренером сербського клубу
#Партизан, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Колишнього хавбека Шахтаря Ігоря Дуляя призначено головним тренером белградського Партизана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець з 2019 року працює у тренерському штабі команди, і після звільнення Гордана Петричева керівництво клубу вирішило довірити посаду головного тренера Дуляю.

Дебют ексгравця Шахтаря на новій посаді відбудеться 1 березня у принциповому поєдинку з Црвеною Звєздою.

Після 23 турів чемпіонату Сербії Партизан, який є восьмиразовим чемпіоном країни, відстає від Црвени Звєзди на 13 очок.

Дуляй грав за Шахтар із 2004 по 2010 рік. За цей час провів 196 матчів, забив шість голів та оформив дві результативні передачі.

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