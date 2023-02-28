Лєднєв відновлюється від травми в Антверпені

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв розпочав процес відновлення від перелому гомілки в бельгійському Антверпені.

Про це повідомляє сам футболіст киян.

Футболіст поділився відео виконання відновлювальних вправ у тренажерному залі. В Антверпені проходив лікування та відновлюється ще один динамівець - Микола Шапаренко, який сьогодні також поділився відео з тренування.

Нагадаємо цієї зими Лєднєв повернувся в Динамо після річної оренди в Фегерварі. Не дивлячись на травму гравця, київський клуб дозаявив Богдана на другу половину сезону.