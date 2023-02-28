Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 лютого, львівський Рух в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА поступився італійському Мілану.
Матч відбувся на базі "россонері". Перемогу здобула італійська команда - 1:0. Єдиний гол у матчі забив Дзеролі. Українська команда змогла втримати свої ворота недоторканими до 85-ої хвилини зустрічі. Українська команда залишає турнір.
Нагадаємо, що у попередньому раунді львівський клуб зустрічався проти іншої міланської команди. Інтер був переможений в серії пенальті.
Мілан U-19 - Рух U-19 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 85 Дзеролі
Мілан U-19: Нава - Бакуне, Коубіс, Сіміч, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзеролі - Траоре, Лонгі (Куенка, 62), Ель-Хілалі
Рух U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Кітела - Підгурський, Сапуга, Русяк, Добрянський (Касарда, 82), Столярчук - Панченко