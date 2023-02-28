Головне
Ротань - новий головний тренер збірної України
Сьогодні 13:13 2258
Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 17:54 402
ЗМІ назвали тренерський штаб Ротаня у збірній України
Сьогодні 17:40 681
Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 16:50 389
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Сьогодні 16:29 6036 2
Олександрія оформила перехід Кулакова
Сьогодні 16:26 207
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 12:00 29366
УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони
Сьогодні 10:24 449
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні
Сьогодні 09:10 355
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Сьогодні 08:25 546
Прямі трансляції

Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 17:54 402 0
Українська команда залишає турнір
Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
#Мілан, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 лютого, львівський Рух в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА поступився італійському Мілану. 

Матч відбувся на базі "россонері". Перемогу здобула італійська команда - 1:0. Єдиний гол у матчі забив Дзеролі. Українська команда змогла втримати свої ворота недоторканими до 85-ої хвилини зустрічі. Українська команда залишає турнір.

Нагадаємо, що у попередньому раунді львівський клуб зустрічався проти іншої міланської команди. Інтер був переможений в серії пенальті.

Юнацька ліга УЄФА
28 лютого, 1/8 фіналу

Мілан U-19 - Рух U-19 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Дзеролі

Мілан U-19: Нава - Бакуне, Коубіс, Сіміч, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзеролі - Траоре, Лонгі (Куенка, 62), Ель-Хілалі

Рух U-19: Герета - Роман, Холод, Слюбик, Кітела - Підгурський, Сапуга, Русяк, Добрянський (Касарда, 82), Столярчук - Панченко

Коментарі ()
Популярне зараз
Ротань - новий головний тренер збірної України Ротань - новий головний тренер збірної України 2258
Трубін хоче покинути Шахтар Трубін хоче покинути Шахтар 3455
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО 6036 2
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 29366
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО 1628
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А 3679
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28352
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9039
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31947 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 27639
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12655
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30689 3