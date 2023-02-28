Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті близький до продовження контракту з форвардом команди Хуліаном Альваресом.
Про це повідомляє аргентинська журналістка Вероніка Брунаті.
Нова угода з Альваресом буде розрахована до літа 2028 року. Чемпіон світу в складі збірної Аргентини отримає помітне підвищення зарплати.
Альварес перейшов до Манчестер Сіті з Рівер Плейта влітку минулого року. У нинішньому сезоні на рахунку 23-річного форварда 10 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.
#JulianAlvarez tiene 4 años de contrato con el #ManchesterCity.— Veronica Brunati (@verobrunati) February 26, 2023
No saldrá del City , y ya tiene una oferta para renovar su contrato actual y extenderlo por un año más que firmará en los próximos días.
Hay Julian Alvarez en Manchester City para rato. pic.twitter.com/Pd2JiogQFk
Нагадаємо Манчестер Сіті розгромив Борнмут у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.