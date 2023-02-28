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Манчестер Сіті продовжить контракт з Альваресом

Сьогодні 18:25 226 0
Футболіст отримає підвищення зарплати
Манчестер Сіті продовжить контракт з Альваресом
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті близький до продовження контракту з форвардом команди Хуліаном Альваресом. 

Про це повідомляє аргентинська журналістка Вероніка Брунаті.

Нова угода з Альваресом буде розрахована до літа 2028 року. Чемпіон світу в складі збірної Аргентини отримає помітне підвищення зарплати.

Альварес перейшов до Манчестер Сіті з Рівер Плейта влітку минулого року. У нинішньому сезоні на рахунку 23-річного форварда 10 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо Манчестер Сіті розгромив Борнмут у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

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