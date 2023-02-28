Футболіст отримає підвищення зарплати

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті близький до продовження контракту з форвардом команди Хуліаном Альваресом.

Про це повідомляє аргентинська журналістка Вероніка Брунаті.

Нова угода з Альваресом буде розрахована до літа 2028 року. Чемпіон світу в складі збірної Аргентини отримає помітне підвищення зарплати.

Альварес перейшов до Манчестер Сіті з Рівер Плейта влітку минулого року. У нинішньому сезоні на рахунку 23-річного форварда 10 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

#JulianAlvarez tiene 4 años de contrato con el #ManchesterCity.

No saldrá del City , y ya tiene una oferta para renovar su contrato actual y extenderlo por un año más que firmará en los próximos días.

Hay Julian Alvarez en Manchester City para rato. pic.twitter.com/Pd2JiogQFk — Veronica Brunati (@verobrunati) February 26, 2023

Нагадаємо Манчестер Сіті розгромив Борнмут у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.